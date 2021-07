[12/42] À Vaud l’eau – La vallée qui sort la tête de l’eau Andermatt a failli être noyé sous un lac de barrage. Puis a dû revoir son avenir économique en le confiant à un investisseur égyptien. Claude Ansermoz

La vue sur la vallée et Andermatt (UR).

Andermatt, «An der Matte», sur le pré. C’est ici, en 1941, qu’une compagnie d’électricité lucernoise (CKW) et Credit Suisse voulaient créer l’un des plus grands barrages du monde, haut de 218 m, pour que le pays ne dépende plus du charbon étranger. Ce qui aurait inondé le village, mais aussi, un peu plus haut, Hospental et Realp. Farouches et unis, les 2000 villageois d’alors ont dit non. Parfois violemment. Allant jusqu’à vandaliser la succursale de la CKW, jusqu’aux procès pour «atteinte à la paix», jusqu’à des condamnations en justice.

Le compromis se fera tout près, quinze ans plus tard, à Göscheneralp, à 1800 mètres d’altitude, avec un projet dix fois plus petit qui a lui aussi englouti un hameau. Mais, cette fois-ci, ses habitants n’étaient pas fâchés de le quitter, tant ils étaient sous le risque constant des avalanches. Sur la route qui nous mène là-haut, à de nombreux endroits, on voit d’ailleurs les traces de ces coulées hivernales et printanières qui ont arraché les arbres dans un fatras de terre, de pierres et de neige.

«Je les aime justement pour leur indépendance, parce qu’elles ne sont pas des moutons.» Christian Näf, à propos de ses chèvres

Comme un souvenir – face à l’entrée de ce lac artificiel aux tons verdoyants dont le niveau des eaux en ce mois de juin est bas – il ne reste qu’une cloche de l’ancienne chapelle. Le reste de la «Kapelle zur schmerzhaften Mutter» a été transportée plus bas. Mais hommes et bêtes n’ont pas abandonné ce coin pour autant. Un Saint-Gallois, Christian Näf, et une Hambourgeoise, Lydia, sont même tombés amoureux dans leur «paradis des chèvres». Des brunes (les chamoisées), mais aussi celles à col noir du Valais, aux cornes imposantes et quelques «paons», espèce rare des Grisons, qui produisent du lait que l’on peut boire tiède, juste sorti du pis, le goût floral des pissenlits qu’elles ont broutés en bouche. On y déguste aussi des fromages frais et affinés (noix, piments, herbes), de la viande et des charcuteries. Mais, surtout, le couple propose une alternative authentique pour raconter aux urbains des hôtels étoilés en contrebas comment on vit ici. Pour nourrir les bêtes, les foins se font ici à la main, par des faucheurs parfois accrochés à des pentes dignes du grand huit de Luna Park.

Sur l’alpe de Göschenen, les chèvres sont devenues une attraction touristique. Jen Ries

C’est au-dessus du Göscheneralpsee que Christian Näf et ses deux boucles d’oreilles emblématiques – une chèvre et un botte-cul – emmène l’été plus de 200 caprins sur les alpages. L’homme est aussi bondissant et joyeux que son troupeau: «Je les aime justement pour leur indépendance, parce qu’elles ne sont pas des moutons.» Sans elles, pour les randonneurs, le tour du lac artificiel est aussi une jolie option. Mais qui est toutefois loin d’une promenade. Les gradins ardus et pentes abruptes exigent un pas sûr le long des 8,1 kilomètres, avec un dénivelé de 426 mètres, jusqu’à la marge proglaciaire désertique du glacier du Damma. Sur le parcours, neuf stations audio ponctuent l’ascension en donnant une multitude d’informations sur le climat. Vous pouvez télécharger le guide audio sur votre smartphone via l’application Izi Travel.

Le Göscheneralpsee et la marque qu’a laissé l’eau sur le granit avant de redescendre au début du mois de juin. Claude Ansermoz

L’eau dans la vallée n’est pas tout à fait un élément comme les autres. Le pont du diable qui enjambe la Reuss aurait été construit par Satan lui-même. Avec trois autres rivières (Ticino, Rhin et Rhône), le massif du Saint-Gothard n’a pas usurpé son surnom de «château d’eau de l’Europe». Lorsqu’on enfourche son vélo pour monter jusqu’au col, ce qui frappe à la fin du printemps, c’est de voir autant de cascades couler sur des joues de granit. On arrive alors à cette vieille borne qui nous indique qu’on roule désormais en terre tessinoise. On poursuit sur une route pavée, le début de la fameuse vecchia Tremola, qui descend ensuite en lacets interminables jusqu’à Airolo. Si quelques grenouilles nous coupent le passage, les sensations sont celles d’un Paris-Roubaix d’altitude qui nous emmène jusqu’au Lago di Rondont, avec des grandes hélices en fond de paysage.

La borne antique qui marque le passage de la frontière tessinoise. Claude Ansermoz Les éoliennes qui fournissent en électricité la Lévantine. Claude Ansermoz La vecchia Tremola avec les éoliennes du Saint Gothard en arrière-fond. Claude Ansermoz 1 / 5

Le parc du Saint-Gothard (32 millions d’investissement) se compose de 5 éoliennes et annonce sur son site qu’il produira entre 16 et 20 GWh par année afin de couvrir les besoins en électricité de tous les ménages de la Léventine. L’investissement total s’élève à 32 millions de francs. L’eau, le vent (six autres éoliennes, à Gütsch, qui fournissent 20% des besoins électriques d’Andermatt), le bois aussi (une grosse centrale à pellets), c’est ce qui fait désormais tourner énergétiquement cette station d’Andermatt qui revit du tourisme après le départ de la Grande Muette (lire l’encadré).

Retour vers le futur Afficher plus Quand Andermatt a fermé son bel hôtel Bellevue en 1939, il s’est dit que c’était la fin du tourisme. L’armée a investi le village jusqu’en 2004. Dans la foulée l’Égyptien Samih Sawiris, qui a passé ses vacances d’enfant dans la région, a trouvé les financements (2 milliards au total) pour relancer l’activité touristique. En commençant par construire un palace asiatico-alpin, le Chedi, un «cinq-étoiles plus» sur les cendres du Bellevue; où 50% de la clientèle est suisse. Dans cet univers de luxe et de matières brutes, planté dans une partie du village pas forcément la plus affriolante, les chiffres donnent un peu le vertige: 200 cheminées pour 123 chambres, une suite de 340 mètres carrés dont la nuitée oscille entre 15’000 et 18’000 fr. (pour une chambre plus «modeste», il faut compter au moins 500 fr.), les plus grandes collections de saké et de cigares du monde et d’Europe, une cave à fromages vitrée de 5 mètres de haut et, peut-être, l’un des bars à cocktail les plus excitants de la planète, véritable laboratoire sensoriel qui pense recyclage gustatif – jusqu’à utiliser dans les recettes le marc de café ou les sodas décommandés par les clients. «Nous sommes à 1 h 30 de Zurich et à deux heures de Milan, dans un lieu où on peut tout imaginer», assure le boss de la destination, Stefan Kern. Le projet ne s’arrête pas là. Il pousse au fur et à mesure des mois qui passent. Un «concert hall» de 650 places dont l’acoustique a été confiée à ceux qui ont pensé celui de la Cité de la Musique à Paris, avec une programmation à l’avenant. Et puis, les 180 kilomètres de pistes sur un domaine qui a vu grandir le champion olympique Bernhard Russi – chaud partisan, membre du conseil de fondation et qui a dessiné le tracé des pistes –, avec des installations flambant neuves, un restaurant japonais étoilé au sommet et une liaison vers Sedrun (GR), forcément, ça attire. Le deuxième hôtel – un Radisson quatre-étoiles – a récemment ouvert. Trois autres devraient suivre. Tout comme, au total, 42 résidences de vacances. À l’achat, le prix d’un appartement varie entre 10’000 et 28’000 fr. le mètre carré et 70% des acheteurs sont suisses. Ce qui n’empêche pas le coin d’avoir bénéficié de dérogations aux lex Kohler et Weber. Stefan Kern assure que ce ne sont pas moins de 1000 emplois qui ont été ainsi créés. Samih Sawiris est désormais bourgeois d’honneur d’une commune qui lui a dit oui à 98% en votation populaire.

