Football – La VAR a permis d’éviter 36 mauvaises décisions La Swiss Football League et l’Association suisse de football sont satisfaits de la première saison effectuée avec la VAR dans notre championnat.

Trente-six fois, l’arbitre sur le terrain a suivi le conseil de l’arbitre vidéo d’aller revoir la scène pour permettre d’éviter une erreur claire et évidente . KEYSTONE

La Swiss Football League (SFL) et l’Association suisse de football (ASF) ont tiré un bilan «très positif» de la première saison disputée avec la VAR en Super League. «Après une analyse approfondie des 180 matches de championnat et deux rencontres de barrage, nous pouvons affirmer que dans 36 cas, une erreur claire et évidente a pu être évitée grâce à la VAR», a déclaré dans un communiqué Dani Wermelinger, chef du département des arbitres d’élite de l’ASF.

«Sans le soutien de la salle d'opération vidéo de Volketswil, ces situations auraient été mal évaluées et, dans le pire des cas, auraient conduit à un résultat différent. Cela démontre clairement que le football en Suisse est devenu plus équitable et plus juste grâce au travail de l'équipe VAR», a-t-il poursuivi.

1064 contrôles

Au cours des 182 matches joués, la VAR a effectué 1064 contrôles (56% de décisions de buts, 26% de penalties, 18% de cartons rouges et 2 contrôles pour erreur d'identité), soit une moyenne de six par rencontre. Un chiffre élevé qui s’explique par le fait que chaque but et chaque décision de sanction est automatiquement vérifié.

Trente-six fois (17 décisions de buts, 14 de penalties, 4 de cartons rouges et 1 erreur d’identité), l’arbitre sur le terrain a suivi le conseil de l’arbitre vidéo d’aller revoir la scène pour permettre d’éviter une erreur claire et évidente. «Ces chiffres sont gratifiants et démontrent l'importance de la VAR pour notre football», a conclu Dani Wermelinger.

