Concours de vins vaudois – La Vaudaire emporte tout, même la sélection Le vin de Jean-Daniel Porta, à Villette, a eu la meilleure note du concours de l’Office des vins vaudois. David Moginier

Corinne et Jean-Daniel Porta, à Villette, peuvent avoir le sourire. DR

On l’a encore vu la semaine dernière, la Vaudaire peut tout emporter sur son passage quand elle se déchaîne sur le Léman. Le vin éponyme de Jean-Daniel Porta, à Villette, a aussi tout bousculé chez les jurés de la Sélection de l’OVV, avec la meilleure note du concours 93,3 points sur 100. Une belle récompense pour ce vigneron discret qui fait déguster — avec sa femme Corinne — ses vins dans un des plus beaux caveaux de Lavaux, avec vue panoramique. Il produit trois chasselas, deux à Villette (le Daley et le célèbre Les Échelettes), mais c’est bien son Épesses au nom de vent qui a remporté le Trophée Master. 90 des plus de 700 vins dégustés ont obtenu la médaille d’or, 124 celle d’argent.

Jeau-Daniel Porta remporte la catégorie chasselas 2019, devant le Saint-Saphorin La Confrary d’Olivier Ducret et le Vinzel de la Cave des Rossillonnes. Du côté des chasselas plus anciens, le podium accueille le Dézaley Côtes des Abbayes, du Domaine Blondel, la Réserve blanche du Château de Glérolles, et l’Aigle les Murailles de Badoux. Dans les spécialités blanches, victoire pour le Sauvignon gris du Domaine la Capitaine, à Begnins, également Prix Bio, devant le Sauvignon 2018 du Domaine de la Recorbe (Eysins) et le Chardonnay 2018 de Philippe Bovet (Givrins) ex aequo, et le Chenin blanc de la Recorbe (encore) et le Chardonne Pinot blanc 2019 de Gianni Bernasconi.

Des lauréats multiples

Le Saint-Saphorin 2019 de Pierre-Luc Leyvraz remporte la catégorie gamay, devant la Cuvée Origine 2019 du Château de Valeyres et le Gamalys 2019 du Domaine de Terre-Neuve (Saint-Prex), les deux derniers n’obtenant qu’une médaille d’argent. En pinot, le Confidentiel 2018 du Château de Valeyres et le Rossillon Noir 2018 sont ex aequo devant le Domaine de Crochet 2018 de Hammel et les Lettres de Noblesse 2017 de Badoux. Pour les autres rouges purs, le Galotta 2018 des Gam’notes à Mont-sur-Rolle est devant le Merlot Apicius du Clos du Châtelard 2018, de Hammel, et le Merlot Crescendo 2017 du Domaine de Chantegrive (Gilly) ex aequo, et de la Syrah 2018 de Jean et Marc Duboux (Riex). En assemblages rouges, honneur au De Gallera 2018 du Château de Valeyres (encore!) devant le Dézaley 2018 d’Antoine et Denis Bovard (Treytorrens) et la Cuvée Unique 2018 du Domaine du Plessis, de Bolle.

En rosé, c’est le Béranges 2019 de la Bourgeoisie de Fribourg qui l’emporte devant l’Oeil-de-Perdrix 2018 du Château de Vufflens, de Bolle, et l’Oeil-de-Perdrix 2019 du Domaine de la Brinaz (Bonvillars). La Douce Euphorie 2017 des Rossillonnes (encore) gagne les vins doux devant le Château d’Allaman 2018 de Schenk et le Solaris 2017 du Champagnoux. Enfin, on retrouve Bolle et son Brut de Licorne 2018 en tête des mousseux, devant le Joly Brut 2018 du Domaine du Clos des Roches (Aran) et le Grand Vin Mousseux Rosé 2018 de la Cave Vevey-Montreux, les deux derniers au bénéfice d’une médaille d’argent.

Tous les résultats sont ici