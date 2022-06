Lausanne privée de Mondial 2026 de hockey – La Vaudoise aréna ne comprend toujours pas, mais veut aller de l’avant Le choix de la BCF Arena de Fribourg en lieu et place de l’écrin de Malley a été difficile à digérer. Retour sur une décision controversée. Robin Carrel

La Vaudoise aréna de Lausanne. PATRICK MARTIN/24HEURES

«C’est un peu comme si votre anniversaire avait été annulé à cause du Covid et que, l’année suivante, on donnait les cadeaux à votre frère.» Patrick de Preux, le président du LHC, résume ce qui a été ressenti dans le chef-lieu vaudois lorsque le Mondial 2026 a été attribué à Zurich et Fribourg, le 27 mai dernier. Un sentiment de profonde injustice a envahi le canton.