Une fiction pas comme les autres – La Vaudoise Assurances devient un roman Élodie Glerum et Guy Chevalley ont imaginé une intrigue palpitante et drôle avec pour décor le siège de l’assureur à Lausanne. Caroline Rieder

L’entrée du personnel du siège de la Vaudoise Assurances, ici en 1973, est évoquée dans le roman. © Archives de la Vaudoise Assurances.

De mars à juillet 2021, les plus de 1850 employés de la Vaudoise Assurances, alors en télétravail, ont découvert chaque semaine les tribulations d’un certain monsieur Sinistre. Ce feuilleton littéraire écrit en français et traduit en allemand est né d’une commande de l’entreprise à deux auteurs romands, en guise de trait d’union original offert au personnel alors éparpillé.