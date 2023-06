Triathlon – La Vaudoise Cathia Schär médaillée de bronze aux Européens Un an après avoir décroché le bronze avec le relais mixte, Cathia Schär (21 ans) s’est offert sa première médaille continentale individuelle chez les grands. Elle a terminé 3e aux Championnats d’Europe de Madrid.

Un an après le bronze avec le relais mixte à Munich, Cathia Schär s’est parée du même métal, cette fois en individuel, aux Championnats d’Europe de Madrid. AFP

Pour la troisième fois de suite, la Suisse s’empare d’une médaille aux Championnats d’Europe. Après l’or de la Zurichoise Julie Derron en 2021 puis le bronze en relais mixte en 2022, Cathia Schär s’est hissée sur le podium de l’édition 2022, disputée à Madrid.

La Vaudoise de 21 ans, déjà sacrée championne d’Europe chez les M23 et membre du quatuor primé l’an dernier à Munich, s’est emparée de la 3e place en individuel chez les dames, ce dimanche. Schär a bouclé la course en 2h00’10’’, seulement devancée par l’Allemande Lisa Tertsch (01h59’59’’) et la Luxembourgeoise Jeanne Lehair (01h59’520’’). Elle figurait même en tête à l’issue de la partie à vélo.

Les deux autres Suissesses du peloton, Alissa König et Nora Gmür, ont respectivement terminé 14e (02h04’19’’) et 29e (02’07’17’’).

BCH

