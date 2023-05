Automobilisme – La Vaudoise Léna Bühler débloque son compteur Léna Bühler (ART Grand Prix) a remporté son premier Grand Prix de F1 Academy. La Nord-Vaudoise de 25 ans a gagné dimanche la 3e course du week-end, à Barcelone. Robin Carrel

Partie de la pole-position, la pilote de Valeyres-sous-Montagny a cette fois transformé l'essai, sur le circuit catalan. Elle n'a pas connu le moindre problème et a dominé l'épreuve de A à Z. La Suissesse avait déjà failli l'emporter la veille, mais un souci technique l'avait privée de sa première victoire à deux tours du but.

Léna Bühler avait jusqu'ici fêté trois podiums (un en Autriche et deux à Valence, en Espagne) dans cette nouvelle formule destinée à promouvoir les femmes en compétition automobile. Dimanche, elle a devancé l'Emiratie Amna Al Qubaisi et l'Espagnole Marta García de respectivement trois et cinq secondes après les 16 tours du circuit.



Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

