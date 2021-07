BMX – La Vaudoise Zoé Claessens sur le toit de l’Europe La Vaudoise de 20 ans a remporté la médaille d’or lors de la course Élite des championnats d’Europe, en Belgique. Dans son sillage, la Suisse a totalisé cinq médailles sur la journée de samedi. Sport-Center

Zoé Claessens a décroché à 20 ans sa première médaille d’or dans la catégorie Elite. Instagram Zoé Claessens

La Suisse a réalisé un superbe tir groupé lors de la première journée des Championnats d’Europe, disputés à Heusden-Zolder (Belgique). Sur les six courses qui ont eu lieu, le contingent helvétique a compilé cinq médailles.

À commencer par Zoé Claessens. La Vaudoise de 20 ans s’est adjugée l’or sur la course Elite dames. Son premier succès majeur dans la catégorie reine, deux mois après avoir décroché son premier podium en Coupe du monde, à Vérone (2e). Ses résultats, prometteurs, ont de quoi susciter de l’espoir en vue des Jeux olympiques de Tokyo.

Chez les hommes, David Graf et Simon Marquart n'ont pas pris le départ.

Les Suisses ont également fait une razzia en M23. Le Thurgovien Cédric Butti et la Bernoise Nadine Aeberhard ont tous deux remporté leur course, respectivement chez les hommes et les dames. Cette dernière a été accompagnée sur le podium par la Genevoise Leila Henry, 3e.

Quant à Thalya Burford, autre Genevoise, elle a terminé deuxième de la course juniors dames.

