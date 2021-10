Urgence climatique – La végétalisation des rues d’Yverdon se fera sans le privé Débat noueux au Conseil de la deuxième ville du canton: les élus de la nouvelle majorité rose-verte veulent garder la main sur les arbres plantés en ville, refusant une idée UDC. Erwan Le Bec

La place d’Armes, cœur d’Yverdon, fait partie des espaces dont la végétalisation est attendue de longue date. Une stratégie globale d’adaptation de la ville au changement climatique est en élaboration, à grand renfort de plantations. Jean-Paul Guinnard

S’il y a un jour un équivalent yverdonnois du plan canopée de Lausanne, il se fera sans partenaires privés ou particuliers. Alors que les projets d’augmentation du maillage écologique de la deuxième ville du canton sont en cours, suite au changement de majorité politique et à son dernier plan directeur de la nature, le postulat de l’UDC Roland Villard a reçu son lot de coups de hache avant d’être renvoyé en commission, jeudi soir au Conseil d’Yverdon.

Son idée? Que les habitants et les entreprises puissent participer en parrainant et en finançant les futurs arbres à planter en ville. Une petite plaque ou autre, associée au végétal, permettrait ainsi aux citoyens de «se réapproprier leur cadre de vie» tout en participant à la lutte contre le CO₂ et en luttant contre les îlots de chaleur.

«Pas de greenwashing»

Volée de bois verts au sein de la majorité rose-verte. «La végétalisation est une des mesures, mais il ne faut pas confondre avec une course aux arbres, a rétorqué la municipale Brenda Tuosto. Il faut viser une hausse qualitative, réfléchie en fonction de l’endroit et du futur climat. Il est important de garder la main sur les compétences, sur les mesures et sur le suivi de l’arbre tout au long de sa vie. Les idées sont bonnes. Mais on ne peut pas prendre le risque de laisser la porte ouverte à du greenwashing ou à de la privatisation de l’espace public. On pourrait encore moins défendre un déséquilibre: qui peut se permettre d’offrir un arbre et qui ne peut pas.»

C’était pourtant bien l’intention du postulant. Que des particuliers ou des PME sans jardins puissent participer à la végétalisation de l’espace urbain. Celle-ci va d’ailleurs coûter: le programme (on parle de 50 arbres abattus pour 110 replantés en 2021) est actuellement tenu par le budget annuel, mais dès l’an prochain, le grand retour de la verdure va se chiffrer à 1,2 million de francs, à en croire le plan des investissements.

Pas une raison pour le groupe socialiste. «Il ne faut pas négliger l’impact émotionnel. Il se passera quoi quand il faudra abattre l’arbre de quelqu’un et pas son voisin? Et je me vois mal me promener dans une ville où les arbres sont sponsorisés? Après les lampadaires, les bancs et les trottoirs? Des tronçons de la route de contournement?» a ironisé Julien Wicki, avant que le postulat ne soit renvoyé en commission.

Les Villes doivent-elles financer seules leur parc arboré? Oui, c’est important que la végétation urbaine reste en mains publiques. Non, les citoyens et les entreprises peuvent aussi intervenir dans l’espace public. Se connecter Vous devez être connecté pour participer.

Au timide soutien du groupe PLR s’est ajoutée l’approche des nouveaux jeunes élus issus des rangs Verts et solidaires. Comme Maude Ehrbar: «La seule façon d’aborder le réchauffement climatique n’est pas de s’approprier le végétal. J’aimerais amener ce questionnement-là. Nos liens à nous, êtres humains, et la vie avec ce qui nous entoure.»

Faire participer le secteur privé à la végétalisation, la Ville y songe toutefois. Le futur plan général d’Yverdon pourrait avoir pour principe le remplacement de chaque arbre abattu, par deux arbres au lieu d’un. Des subventions sont également envisagées pour l’entretien des arbres majeurs situés chez des particuliers ou dans des locaux d’entreprises.

Le postulant s’est dit «un peu ulcéré» de l’accueil réservé à son idée, dans un plénum qui a voté l’urgence climatique.

Erwan Le Bec est journaliste au quotidien 24heures pour la rubrique Vaud & Régions. Il couvre plus particulièrement le Nord vaudois. @ErwanLeBec

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.