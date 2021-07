Environnement et santé – La Venoge bénéficie déjà du traitement des micropolluants La première installation de traitement vaudoise à Penthaz et le raccordement de la STEP de Bussigny ont des conséquences très positives sur l’environnement. Sylvain Muller

La conseillère d’État Béatrice Métraux en compagnie de René Devantay, le président de l’association intercommunale gérant la STEP de Penthaz et qui recueille les eaux usées de Cossonay, Penthalaz, Penthaz, Daillens, Bettens, Bournens et Sullens. Sylvain Muller

L’assainissement des stations d’épuration (STEP) vaudoises et l’équipement des seize plus grandes d’entre elles pour traiter les micropolluants sont un chantier gigantesque et coûteux qui va s’étendre sur les vingt prochaines années.

Les résultats d’analyses dévoilés mardi à Penthaz, sur le site de la première STEP du canton équipée pour retirer des eaux usées ces résidus de médicaments, produits de nettoyages et autres pesticides, sont toutefois «extrêmement encourageants».

Le qualificatif a été utilisé par Florence Dapples, la cheffe de la Division protection des eaux du Canton. Grâce à la mise en service de ces nouveaux équipements en 2018 en bordure de la rivière chère à Gilles, ainsi qu’un raccordement de la STEP de Bussigny sur la STEP de Lausanne il y a une année, les mesures effectuées dans la Venoge à Écublens ont montré une baisse de la charge en micropolluants de… 50%!