Droit de préemption – La vente d’une parcelle risque d’échapper à la Municipalité Le Mont-sur-Lausanne voulait acquérir un terrain pour construire des logements d’utilité publique. Mais la promesse de vente a été annulée. Alain Detraz

La syndique Laurence Muller Achtari laisse entendre que l’affaire pourrait finir en justice. PATRICK MARTIN

Comment favoriser la construction de logements d’utilité publique, et plus particulièrement destinés aux personnes âgées? Pour trouver une réponse à cette question, la Municipalité du Mont-sur-Lausanne s’est résolue à acheter un terrain mis en vente sur son territoire. C’est en exerçant son droit de préemption que la commune comptait passer devant l’acheteur intéressé par la transaction. Or, à quelques jours de la fin du délai légal, voilà que la promesse de vente est retirée. L’affaire risque de partir en procédure juridique.