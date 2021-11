Wish déréférencé en France – «La vente en ligne ne doit pas se faire au détriment des usagers» La France a décidé de restreindre l’accès au site de commerce Wish, en raison de la présence de produits non conformes. Réaction de la FRC. Sonia Imseng , AFP

La France va déréférencer la plateforme de vente en ligne Wish, en raison de la présence de produits non conformes et dangereux. AFP

Les services français de la répression des fraudes ont demandé le déréférencement de la plateforme de vente en ligne Wish, une mesure rare prise en raison de la présence de produits non conformes et dangereux, a indiqué mercredi le ministère de l’Économie dans un communiqué.