Vote du Conseil administratif – La Verte Frédérique Perler élue maire de Genève L’écologiste dit vouloir placer son année de mairie sur le thème de «rêver et habiter la ville de demain». Elle succédera mardi au socialiste Sami Kanaan.

Frédérique Perler souhaite participer à la mise en place de projets participatifs dans l’espace public sur l’urgence climatique ou l’eau. FRANK MENTHA

Dès mardi, Frédérique Perler sera la maire de Genève pour une année. L’écologiste a été élue par le Conseil administratif mercredi. La démocrate-chrétienne Marie Barbey-Chappuis a été désignée vice-présidente.

Frédérique Perler succède à ce poste au socialiste Sami Kanaan, qui a assumé la fonction pendant la première année de la nouvelle législature. L’élection du maire de Genève se fait selon un tournus entre les magistrats.

Dans un entretien à l’hebdomadaire «GHI», l’écologiste dit vouloir placer son année de mairie sur le thème de «rêver et habiter la ville de demain», avec la mise en place de projets participatifs dans l’espace public sur l’urgence climatique ou l’eau. «Il s’agit de faire la démonstration qu’avec des moyens modestes, limités et une certaine sobriété, on peut embellir son quartier», explique-t-elle.

ATS

