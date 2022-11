Portrait de Virginie Cavalli – La Vert’libérale qui ose et qui assume Éprise de liberté, la jeune femme vient de quitter la vice-présidence des Jeunes Vert’libéraux suisses pour mieux se consacrer à la politique locale. Florent Quiquerez

Virginie Cavalli, conseillère communale (Lausanne) et vice-présidente des Vert’libéraux du Grand-Lausanne. ©Florian Cella/24Heures

Elle a du bagout et du culot. Et c’est précisément pour cela que nous allons la voir. Ce matin d’automne, c’est au Café du Simplon – à deux pas de la gare de Lausanne – que Virginie Cavalli nous a donné rendez-vous. Première rencontre et premier étonnement: la politicienne qui nous avait paru si sûre d’elle au téléphone donne une image bien plus réservée. Elle prend un thé. La discussion débute.