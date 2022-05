Énergie hydroélectrique – La Veveyse entrevoit le bout du tunnel D’ici fin 2022, la rivière produira l’électricité nécessaire à la consommation annuelle de 840 ménages. Visite de la future centrale sur les hauts de Vevey. Hélène Jost

Côté amont, il reste 45 mètres de tunnel à percer avant de voir le jour. V. Sammain – Primeo Energie

Il règne une ambiance de course d’école ce mercredi après-midi pour la petite troupe casquée, réunie au bord de la Veveyse. Le but de l’excursion: plonger dans les entrailles de la forêt de Gilamont, sur les hauts de Vevey, pour voir ce qui sera bientôt une centrale hydroélectrique capable de produire en un an la consommation de 840 ménages, soit 2,1 gigawatts.