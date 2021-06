Étiquetage des aliments – La viande aux hormones devrait être mieux signalée Difficile pour le client lambda d’identifier les produits issus de méthodes d’élevage interdites en Suisse. Une motion pourrait changer cela. Lucie Monnat

À moins d’être particulièrement sensibilisé à ces questions, le consommateur lambda peut difficilement identifier les produits issus de méthodes d’élevage interdites en Suisse. KEYSTONE

Limage de dents ou de becs, castration sans anesthésie, injections d’hormones, élevage en batterie: en Suisse, ces procédés soulèvent le cœur d’une majorité de citoyens et sont interdits. Ce n’est pas le cas dans d’autres pays, qui ont le droit, quelles que soient leurs méthodes de production, d’exporter leurs produits en Suisse. Résultat, les étalages des supermarchés se retrouvent avec de nombreux aliments produits dans des conditions inacceptables sur notre territoire.

«Cela concerne la viande, mais également les œufs et certains produits végétaux, explique Barbara Pfenniger, responsable alimentation de la Fédération romande des consommateurs (FRC). Typiquement, certaines céréales et les lentilles produites en Amérique du Nord sont aspergées de glyphosate avant la moisson. On se retrouve donc avec des traces de ce pesticide dans nos rayons de supermarché, alors que ce traitement prérécolte est interdit chez nous.»