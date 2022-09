Accident fatal à Saint-François – La victime a été identifiée et le chauffeur du camion prévenu L’enquête a permis d’identifier la personne décédée à Lausanne, le mardi 6 septembre, après avoir été heurtée par un camion. Catherine Cochard

Le 6 septembre dernier, ce camion avait heurté fatalement un piéton, aujourd’hui identifié, à Saint-François. 24 heures

On s’en souvient, mardi 6 septembre, un camion heurtait fatalement un piéton qui traversait hors des passages cloutés à Saint-François, à Lausanne. La victime n’avait pu être identifiée et une enquête avait été ouverte par le Ministère public pour déterminer l’identité de la personne et les circonstances de l’accident.