L’Euro féminin débute pour la Nati – La victoire face au Portugal ou la pression Les Suissesses doivent absolument battre les Portugaises ce samedi soir, pour leur entrée en lice dans l’Euro 2022. Sinon, ça sera galère. Robin Carrel - Leigh

Nils Nielsen ressent un peu la pression du début du tournoi. KEYSTONE

Les Championnes d’Europe en titre le 13 juillet et les vice-championnes olympiques le 17. Les Pays-Bas, No 2 mondiales selon la FIFA, et la Suède, 4es. Voici ce qui attend la Suisse lors des deux dernières parties du groupe C de ce championnat d’Europe anglais. Autant dire qu’en abordant ces deux cols hors catégories avec 0 point au compteur, la qualification tiendrait de l’exploit, voire du miracle.