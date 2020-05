Best-seller annoncé – La vie de Guillaume Musso est un roman L’écrivain se confie comme jamais dans son dernier livre. Son héros lui colle diablement à la peau mais emprunte aussi à Romain Gary ou à Milan Kundera. Imbroglio érudit. Cécile Taquet

Guillaume Musso, 45 ans, règne en auteur préféré des Français depuis une dizaine d’années. Malgré des tirages millionnaires, le romancier d’Antibes reste un homme discret qui refuse de «se laisser contaminer» par la critique. DR

Du miroir entre la vie et la fiction, le cinéaste Alain Resnais avait tiré un film, «La vie est un roman». C’est aussi le titre du 18e best-seller assuré de Guillaume Musso, après le triomphe de «La vie secrète des écrivains». Comme chaque année, l’écrivain d’Antibes, le plus lu en France, le plus exporté, sort de sa retraite mais cette fois, le coronavirus est passé par là, ébranlant son rituel.