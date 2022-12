Création collective à Cossonay – La vie d’un immeuble en chansons «Entresol et Ciel» est la nouvelle comédie musicale chorale de Voix de Lausanne. Visite guidée avec sa co-directrice Charlotte Thibaud-Moussouli. Matthieu Chenal

Le chœur Voix de Lausanne réparti dans les «appartements» de la comédie musicale «Entresol et Ciel» JIMMY ZANONE

En 1975 dans «La vie mode d’emploi», Georges Perec avait décrit l’instantané d’un immeuble parisien, comme si on en avait enlevé la façade pour guigner à l’intérieur de chaque appartement. Sans référence au roman mais dans une même idée d’immersion dans l’intimité des gens et de leurs rapports, «Entresol et Ciel» raconte la vie d’un locatif, sous la forme d’une comédie musicale.