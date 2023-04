Musique folk – La vie perdue de Judee Sill renaît en BD Trois disques, une vie de dingue, une overdose: la talentueuse protégée de Graham

Le trait un peu psychédélique et coloré de Jesús Alonso Iglesias redonne vie et chair à la folkeuse. Jesús Alonso Iglesias/Éd. Aire Libre

À entendre les chansons cristallines de Judee Sill, ses nombreuses références à Dieu, à voir l’une de ses rares vidéos en concert où elle paraît si sage, on imaginerait une jeune fille bien comme il faut des années 70. Et pourtant! La vie de la chanteuse folk, ouvertement bisexuelle, a été aussi intense que brève jusqu’à son overdose en 1979: elle est passée par la case prison, a fait des braquages à main armée, s’est prostituée et a été renversée par la voiture de l’acteur Danny Kaye.

La rebelle à la voix d’ange voulait être «la plus grande songwriter du monde», elle n’aura finalement sorti que deux albums de son vivant, sans rencontrer le succès, avant que le producteur Jim O’Rourke les ressuscite en 2005 et sorte le troisième opus sur lequel elle travaillait. Son génie harmonique est enfin reconnu, influencé par le Bach qu’elle jouait en prison, et le folk américain commence à reprendre ses chansons.

Enquête difficile

C’est par la grâce de Spotify que Juan Díaz Canales, scénariste de «Blacksad» ou encore de «Corto Maltese», découvre Judee Sill. Il tombe amoureux de sa chanson «The Kiss» et mène son enquête sur son auteure. Une enquête compliquée, tant la vie de celle-ci reste peu documentée, entourée de fantasmes et de racontars. Mais il découvre sa générosité, sa rébellion, ses amours tumultueuses, sa rage de ne pas rencontrer le succès que tout le monde lui promettait.

Une vie intense et brève en images. Jesús Alonso Iglesias/Éd. Aire Libre

Avec le trait un peu psychédélique et coloré de Jesús Alonso Iglesias, la BD redonne vie et chair à la folkeuse aux grandes lunettes rondes qui râlait en faisant les premières parties de Crosby, Stills, Nash & Young, lançant au public: «Achetez mes disques, que je ne doive plus faire l’ouverture de ces morveux!»

«Judee Sill», Juan Díaz Canales/Jesús Alonso Iglesias, Éd. Aire Libre, 96 p.

