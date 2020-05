Mobilité douce à Vevey – La vieille ville de Vevey sera fermée au trafic durant 5 mois Dès samedi, jusqu’au 31 octobre, les automobiles, les motocycles et autres cyclomoteurs seront interdits dans la vieille ville. La rue Jean-Jacques-Rousseau sera, elle, définitivement rendue aux piétons. Claude Beda

L’action s’inscrit dans le prolongement de la fermeture à la circulation automobile pour cinq mois du quai Perdonnet le 21 mai dernier. DR/Ville de Vevey

À la suite de la fermeture, le 21 mai dernier, du quai Perdonnet à la circulation automobile pour une durée de cinq mois, la Ville de Vevey a entériné de nouvelles mesures de restriction de trafic au centre-ville. Ces actions de promotion de la mobilité douce visent aussi à libérer de l’espace sur le domaine public pour limiter les effets de la pandémie de Covid-19 et permettre l’élargissement des terrasses. Dès ce samedi jusqu’au 31 octobre, le trafic automobile (y compris motocycles et cyclomoteurs) sera ainsi interdit dans le périmètre de la vieille ville (rue de l’Ancienne-Monneresse, rue du Conseil, rue des Deux-Marchés, rue du Centre et rue de l’Hôtel-de-Ville). Comme mesure d’accompagnement pour la mise en œuvre de ce plan de circulation, les

autorités ont décidé d’offrir la première heure de stationnement au parking de la Vieille-Ville (ex-parking du Panorama).

Piétons rois à la rue Jean-Jacques-Rousseau



De plus, la Municipalité rendra définitivement la rue Jean-Jacques-Rousseau aux piétons ce samedi. Cette action s’inscrit dans un projet qui avait déjà été validé par la Municipalité en 2015, lors de la législature

précédente. Les aménagements sont en cours d’étude. Les restrictions de circulation dans les deux zones ne s’appliquent pas aux riverains et aux livreurs. La durée de ces mesures pourrait être prolongée en cas de nécessité. À noter aussi que dans le cadre des mesures spéciales mises en place pour le marché de Vevey consécutives à la pandémie, les places de stationnement situées dans la partie est de la Grande Place seront supprimées les mardis et samedis afin d’étendre la surface disponible aux marchands.