Rentrée scolaire vaudoise – La «vigilance» dicte le port du masque durant trois semaines Les écoles n’ont jamais été des espaces de contaminations, ont répété les autorités vaudoises. Qui s’en tiendront pour l’heure aux gestes barrières et au testing ciblé. Vincent Maendly

Éric Masserey, médecin cantonal adjoint du Canton de Vaud, a expliqué mardi le plan sanitaire qui régira la rentrée des classes lundi 23 août. FLORIAN CELLA

«La responsabilité première pour prévenir la surcharge hospitalière repose sur tous les adultes qui doivent encore être vaccinés.» Médecin cantonal adjoint, Éric Masserey a défendu les options prises par le Canton de Vaud en vue de la rentrée scolaire du lundi 23 août: pas question d’assommer les élèves avec de nouvelles mesures sanitaires par crainte du variant delta. Le plan vaudois, axé sur la «vigilance» et la «surveillance», ressemble ainsi à celui de la fin juin.

Primo, port du masque obligatoire jusqu’au 10 septembre pour tous les adultes et pour les élèves des cycles secondaires. Deuzio, tests de dépistage ciblés dès qu’un foyer de contamination est soupçonné dans une école. Ce sera le cas lorsque deux élèves (et non plus trois) «sont positifs au coronavirus dans la même classe sur une période de cinq jours consécutifs». Une enquête d’entourage pourra alors être menée. Les autres règles habituelles demeurent: lavage de main, désinfection de pupitre, aération des salles… «Chaque établissement dispose de capteurs CO₂, nous en avons 186 et allons encore en commander entre 500 et 1000», a annoncé la cheffe du Département Cesla Amarelle.

«La classe ne pose pas, a priori, un problème de contamination significatif et serait même un milieu protecteur», a insisté Éric Masserey, graphiques à l’appui. Les tests de dépistage effectués le démontreraient. «On a beaucoup cherché, mais on a peu trouvé.» L’an dernier, le nombre d’élèves infectés a toujours augmenté après des vacances scolaires. La situation est aussi différente d’il y a un an en raison du vaccin: 46% des 18-25 ans en ont reçu deux doses, et 19% chez les 15-17 ans.

Aides supplémentaires

Le DFJC a reconduit les mesures extraordinaires d’aides aux élèves en difficulté, soit 40’000 périodes d’appui en plus, ainsi que des heures supplémentaires pour les psychomotriciens, psychologues et logopédistes scolaires. Cela répond par ailleurs à une demande formulée par la Société pédagogique vaudoise (SPV), a fait savoir le syndicat via un communiqué envoyé mardi après-midi. Regrettant que la pression sanitaire demeure et que cette rentrée ne soit «pas encore normale», SSP-Enseignement a pour sa part appeler «à tout mettre en œuvre pour garantir à toutes et tous des chances de réussite».

Au rang des nouveautés, le déploiement de l’éducation numérique se généralise cette année à l’école primaire et entame une phase pilote au secondaire, même si le Covid ralentit le processus. Idem pour l’autre chantier prioritaire du Département: le projet 360o. L’élaboration des projets d’établissements pour la prise en charge des élèves à besoins particuliers devra être finalisée d’ici à 2023, alors que le programme avant Covid prévoyait un délai à fin 2021.

La rentrée en chiffres Afficher plus 129’300 élèves et 13’600 enseignants feront leur rentrée le lundi 23 août.

La plupart – 92’250 élèves et 9900 profs – sont dans l’enseignement obligatoire.1900 écoliers se rendront quant à eux lundi dans une institution d’enseignement spécialisé.35’150 élèves sont en formation post-obligatoire, dont 38% de gymnasiens et 53% en formation professionnelle initiale.

