Viticulture et réchauffement – La vigne du sud de la France bourgeonne déjà Les vignobles méditerranéens débourrent déjà et risquent gros en cas de gel. Dans le canton, on est serein. Cécile Collet

Le site spécialisé français Vitisphere évoque un débourrement jamais enregistré si tôt dans l’arc méditerranéen. Facebook

Les vignerons sont en plein travail de la taille. On se les représente bonnet vissé sur la tête, maniant des sarments nus et foulant une terre durcie par le froid. Or, dans le sud de la France, de jolies touches de vert tendre s’observent dans les rangs et le t-shirt est de mise.