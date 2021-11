Portrait de Coraline de Wurstemberger – La vigneronne enthousiaste défend ses collègues La propriétaire des Dames de Hautecour, à Mont-sur-Rolle, a imaginé le salon DiVINes! qui réunira une trentaine de vigneronnes. David Moginier

Coraline de Wurstemberger, vigneronne en son domaine de Mont-sur-Rolle, a créé DiVINes!, un salon de vin au féminin. Florian Cella/24 heures

Coraline de Wurstemberger a un petit côté pile Wonder et son énergie lui sert à battre le tambour pour les causes qui lui sont chères. Son dernier bébé s’appelle DiVINes! un salon exclusivement féminin qui réunira une trentaine de vigneronnes, ce samedi à Rolle, pour y présenter leurs vins. Quand on la retrouve dans son œnothèque de Mont-sur-Rolle, tout est déjà prêt: les affiches, le site internet, les drapeaux, les deux cuvées sorties pour l’événement. La joyeuse sexagénaire ne laisse jamais rien au hasard, sinon un parcours de vie abordé avec autant d’insouciance que de conviction.