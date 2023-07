Bien immobilier unique de la Broye – La «villa-bunker» de Gletterens pourrait servir de cadre à des mariages Inoccupée depuis une dizaine d’années et la faillite de son dernier propriétaire, la villa La Châtelaine est en mains broyardes. Sébastien Galliker

Accessible par un tunnel privatif, la villa La Châtelaine est bâtie sur une parcelle de 46’000 m² sans le moindre voisin, entre le village de Gletterens et le lac. CHRISTIAN BRUN

Avec son tunnel d’accès privatif et son garage souterrain pour une vingtaine de limousines, une parcelle de près de 46’000 m² sans le moindre voisin, garnie d’un petit étang avec sa barque et sa cabane de pêche, ou ses fenêtres en vitrage blindé, la villa La Châtelaine de Gletterens (FR) alimente les plus folles rumeurs depuis sa construction à la fin des années 70 dans la région broyarde. Entre univers ultrasécurisé à la mode guerre froide et tableau de commande domotique façon Austin Powers, la maison abrite sept pièces, quatre chambres et six salles de bains, le tout garni de sols en marbre, pour 1100 m² de surface habitable.

«Ce bien est un ovni. Sur la rive sud du lac de Neuchâtel, on ne trouve rien de comparable.» Christophe Sansonnens, copropriétaire de La Châtelaine

Surnommé aussi la «villa-bunker», l’endroit abrite encore un abri enterré permettant de vivre en autonomie d’électricité, eau et ventilation si besoin. Depuis là, deux chemins de fuite permettent de s’échapper. Et une pièce de 12 m² fait office de coffre-fort.

Inhabité depuis 2012 et la faillite de son dernier propriétaire, définitivement classé en zone agricole, le site s’apprête à revivre. Depuis le 1er juin, il a été racheté à la banque Barclays par la société CNS Immo des Broyards Christophe Sansonnens et Nicolas Schuwey. «Ce bien est un ovni. Sur la rive sud du lac de Neuchâtel, on ne trouve rien de comparable. On a envie de l’aménager pour y organiser des cérémonies privées de mariage avec vue sur le lac. Cela doit passer par un changement d’affectation du bâtiment. Notre architecte est en train de préparer une demande préalable auprès du Canton», explique Christophe Sansonnens, avocat de Saint-Aubin, tout en organisant une visite des lieux.

Avec son associé Nicolas Schuwey, Christophe Sansonnens, nouveau propriétaire de La Châtelaine, envisage de mettre le bien à disposition pour des mariages ou des cérémonies privées. CHRISTIAN BRUN

Nouvelle affectation

Actuellement, l’affectation permet d’utiliser la bâtisse pour aménager deux ou trois appartements ou y organiser des fêtes privées, moyennant une autorisation. Le changement d’affectation souhaité permettrait de se passer des demandes spéciales d’autorisation.

«C’était tellement avant-gardiste au moment de la construction que cela reste contemporain actuellement.» Nicolas Schuwey, copropriétaire de la villa-bunker

«C’était tellement avant-gardiste au moment de la construction que cela reste contemporain actuellement», rigole Nicolas Schuwey, pendant que son associé poursuit la visite et pianote sur un improbable tableau de commande. Rideaux ou stores de la chambre parentale de l’étage, entièrement réalisée en onyx vert, un marbre de haute qualité, s’actionnent alors automatiquement. «Ça n’a l’air de rien actuellement, mais il faut penser que tout est resté dans son jus depuis la construction», reprend Christophe Sansonnens.

Aussi luxueuse que sécurisée, la demeure a été construite tout en marbre ou en onyx vert à la fin des années 70 par le célèbre architecte américain Philip Johnson pour son compatriote Morris Kingsley. CHRISTIAN BRUN

Le site n’ayant pas été entretenu depuis plus de quinze ans, les deux compères y réalisent de premiers travaux de remise en état. «La suite du chantier dépendra des autorisations que nous pourrions recevoir», explique le quadragénaire. Un plancher mobile est ainsi imaginé par-dessus la piscine couverte de 12 x 20 mètres. «Si on peut organiser des mariages, cela permettrait de créer une salle à manger», sourit Christophe Sansonnens.

Aussi luxueuse que sécurisée, la demeure d’une hauteur moyenne de 3,9 mètres sous plafond a été construite par le célèbre architecte américain Philip Johnson pour l’un de ses compatriotes. Morris Kingsley était tombé amoureux d’une fille du village. Celle-ci vit toujours dans la région, mais ne souhaite plus revenir sur ce passé.

Bien immobilier unique sur la rive sud du lac de Neuchâtel, La Châtelaine bénéficie d'une belle vue sur le lac. CHRISTIAN BRUN

Ayant acheté cette parcelle située sur une butte entre le village et le lac, le millionnaire est accueilli à bras ouverts. Alors qu’il investit quelque 25 millions de francs dans La Châtelaine, il finance aussi des maillots de football pour l’équipe locale et participe à la rénovation du toit de l’église. Trader de génie, il fait installer un puissant ordinateur, dans la pièce dite «rouge», au sous-sol de la villa, ce qui lui permet d’effectuer des transactions rapides depuis la Broye. Mais le chantier s’éternise jusqu’au début des années 1980 et l’histoire d’amour se termine. Si bien que Morris Kingsley aura à peine vécu deux mois dans la demeure, selon plusieurs anciens du village.

De Poutine à la Rock’Oz

Depuis lors, la villa-bunker a défrayé la chronique à plusieurs reprises, au gré de ses changements de propriétaires. En 1986, le prétendu sultan Amirullah Mangelen y aurait imaginé son projet d’université islamique à 500 millions de francs. En 2008, «Blick» croit savoir que Vladimir Poutine lorgnait les lieux pour y passer du temps avec sa maîtresse, Alina Kabaeva, en toute discrétion. En 2012, le propriétaire anglais du bien fait faillite et la banque Barclays reprend la villa pour 17 millions de francs. Trois ans plus tard, elle sort un projet de centre médico-hospitalier pour personnes fortunées de son chapeau. Mais la parcelle doit rester en zone agricole, décide le Canton. Tout récemment, le festival Rock Oz’Arènes d’Avenches a étudié le site pour s’y implanter dès 2023.

«Quand un projet de rachat a capoté, l’avocat Philippe Leuba m’a incité à faire une offre et on a trouvé un terrain d’entente.» Christophe Sansonnens

Barclays s’était retournée contre la Commune et le Canton, pour demander un dédommagement pour la perte de valeur du bien, par son avocat fribourgeois, Philippe Leuba. «C’est un ami et on a parlé plusieurs fois de ce qui allait advenir de La Châtelaine. Quand un projet de rachat a capoté, il m’a incité à faire une offre à sa cliente et on a trouvé un terrain d’entente», conclut Christophe Sansonnens, qui ne dira rien sur le montant de la transaction. Mais qui a mis un terme à la procédure juridique en cours.

