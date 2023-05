Patrimoine mondial Le Corbusier – La Villa «Le Lac», une centenaire bien bâtie Dans la maison Le Corbusier à Corseaux, la solidité est aussi celle des faits. Son conservateur Patrick Moser éteint les polémiques aussi vite qu’il enrichit son histoire. Florence Millioud

1 / 5 Le terrain de Corseaux dessiné par Le Corbusier avant que la Villa «Le Lac» ne soit construite. «L’architecte, raconte Patrick Moser, souhaitait que ses parents s’installent au sud de la France mais eux ont insisté pour rester en Suisse. Ils ont regardé des terrains à Genève puis sur la Riviera, que ce soit du côté de la Maladaire, près du château de La Tour-de-Peilz, ou, sur la même commune, près de la Villa Kenwin. Le Corbusier a opté pour le terrain qui était disponible le plus rapidement et qui correspondait à ce qu’il souhaitait faire, ici à Corseaux.» ProLitteris/Fondation Le Corbusier

Imaginons! Dans un marché immobilier vivant des temps plus secs que le désert d’Atacama au Chili, l’annonce pour une villa individuelle, plus moderne qu’on ne pourrait le croire, située à un orteil d’un lac et à distance pédestre d’une ville, avec une vue imprenable sur un paysage préservé, offre des atouts se chiffrant à plusieurs millions de francs. Mais… raté.