Résidence luxueuse à Villars – La «Villa Poutine» se trouve toujours dans l’illégalité Le colossal chalet attend toujours d’être mis en conformité, pour la bagatelle de 1,2 million de francs. Un nouveau délai a été accordé aux propriétaires. David Genillard

La construction du colossal édifice a démarré en 2007 pour s’arrêter net en 2014 après que le Canton a constaté plusieurs irrégularités. Chantal Dervey – Archives

À Chesières, la saga de la «Villa Poutine», ainsi nommée en raison de son luxe ostentatoire et des origines russes de ses propriétaires, n’est pas terminée. La construction du colossal édifice a démarré en 2007 pour s’arrêter net en 2014, après que le Département du territoire et de l’environnement y a constaté plusieurs irrégularités. Le bâtiment empiétait largement sur la limite forestière et sur la zone agricole, grignotant même un morceau de forêt. Les propriétaires avaient été dénoncés pénalement par le département.

Forcés de remettre en conformité les parties construites illégalement, ils ne sont toujours pas exécutés. La chose n’a pas échappé au député Vassilis Venizelos (Les Verts) qui a demandé un point de situation au Conseil d’État en mai. Dans sa réponse rendue mardi, l’Exécutif confirme «qu’aucun travail n’a débuté à ce stade». «Une séance de démarrage du chantier s’est déroulée le 12 août en présence des propriétaires et de leurs mandataires, et de représentants des autorités cantonale et communale. Il en ressort qu’aucune mesure n’a été entreprise.»