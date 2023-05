Conséquences d’un succès – La Ville a anticipé une promotion d’Yverdon-Sport La Municipalité devait de toute manière refaire l’éclairage du stade. Le projet adopté il y a un an devrait être adapté, «le plus vite possible». Frédéric Ravussin

La rénovation de l’éclairage du stade, dont le crédit a été adopté en juin 2022, n’a pas encore été réalisée qu’elle doit déjà passer à un niveau supérieur. JEAN-PAUL GUINNARD

Les bons résultats sportifs d’Yverdon-Sport (YS) mettent le club – et la ville – en lumière. Et de lumière, il va bien falloir reparler en cas d’ascension du club au plus haut niveau du foot suisse. Car pour satisfaire aux exigences de la Swiss Football League (SFL), la pelouse du Stade municipal devra impérativement être mieux éclairée. Histoire que les joueurs passent mieux devant les caméras de télévision.