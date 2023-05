Local d’injection à la Riponne – La Ville accusée d’avoir fait un «49.3 à la lausannoise» La droite déplore l’absence de préavis avant l’ouverture d’un nouveau local d’injection. La Municipalité lui oppose l’urgence de la situation. Laurent Antonoff

Le local d’injection se situera au nord de la place de la Riponne, à côté de l’entrée du Folklor Club. PATRICK MARTIN

Plus que le bien-fondé d’un nouveau local d’injection à Lausanne, sur la place de la Riponne, c’est la méthode de la Municipalité qui a du mal à passer à droite. La preuve: mardi soir, lors du Conseil communal, le PLR et l’UDC ont été les seuls partis à dénoncer «le passage en force» des autorités, qui ont décidé qu’elles financeraient le local avec le budget de fonctionnement de la Ville et qui, par conséquent, se passeront de l’approbation des élus. «C’est un 49.3 à la lausannoise», a dénoncé Mathilde Maillard (PLR). «Un passage en force maladroit et inélégant», a ajouté Valentin Christe (UDC).