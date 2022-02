Infrastructures communales – La Ville d’Aigle et les vélos: tous aux abris! Des mesures sont prises pour couvrir plusieurs endroits de la «Capitale mondiale du cyclisme». Christophe Boillat

Deux abris couverts existent déjà dans la «Capitale mondiale du cyclisme», dont celui du parc Chevron. DR

Surnommée «Capitale mondiale du cyclisme», pour la présence sur son sol de l’Union cycliste internationale et du Centre mondial du cyclisme (CMC), Aigle prend régulièrement des décisions en lien avec le vélo et sa pratique. Au Conseil communal aussi, le sujet revient souvent sur la piste, notamment en ce qui concerne les places de stationnements des deux-roues.

Les élus auront à se prononcer prochainement sur l’installation de sept abris pour vélos couverts, un peu partout en ville. Il en existe deux actuellement: Collège de la Grande-Eau et parc Chevron. Le montant global dépasse légèrement 150’000 francs, dont 30% seront subventionnés par la Confédération. Cet investissement vise à réaliser une mesure d’aménagement de zones de stationnement pour deux-roues du plan ChablaisAgglo. Pour la Municipalité, «ce projet sera également la première mesure réalisée du schéma directeur cycliste de la Ville.» Le Conseil communal a adopté ce schéma en septembre.

Dès cet été

Les sept abris seront installés à l’entrée sud de la gare, à la médiathèque, à la crèche de la Citrouille, à Fahy, sur l’allée Ferdi-Kübler (qui mène au CMC) et aux parcs des Noyers et Saint-Pierre. Les modèles seront les mêmes que les deux précédemment mis en place et fabriqués par une entreprise suisse. «Récemment, nous avons aussi installé en douze lieux de la commune des étriers non couverts qui permettent de parquer 48 vélos», indique-t-on au Bureau technique.

Les sept abris seront implantés déjà cet été, au plus tard à l’automne, indique encore l’Exécutif dans son dossier. Entre les structures à neuf vélos et celles à 18, ce sont en tout 63 places qui seront mises à disposition des cyclistes aiglons et de ceux de passage dans la ville qui confirme toujours un peu plus son appellation de «Capitale mondiale du cyclisme».

