Production vinicole dans le Chablais – La Ville d’Aigle lance son premier vin biologique Dernier venu des vins de la Commune, «Promenade des Arts» est un chasselas AOC Chablais, millésime 2020 doté du label Bourgeon. Christophe Boillat

Vin bio, «Promenade des Arts» porte une étiquette reproduisant un tableau du grand peintre Édouard Morerod. LDD - Ville d’Aigle

Terroir viticole ô combien importante dans le canton, Aigle agrémente sa production communale en lançant un vin biologique. Portant le millésime 2020, c’est un chasselas à l’appellation d’origine contrôlée Chablais avec le précieux label bio Bourgeon.

Nommé «Promenade des Arts», il est produit sur une petite parcelle de 473 m² et vinifié par Christine et Marius Martin, de la Cave du Clos Aimond. Située en bordure du quartier de la Fontaine, elle jouxte la Promenade de la Grande-Eau. Ici trônent des sculptures récemment achetées par la Ville: «Grande feuille» de Nicolas Pahlisch, «Archétype» d’Alexia Weil, «Laisse béton» de Karsten Födinger.

Les Martin produisent des crus bios depuis 2016, détenteurs du label au bourgeon vert et blanc. Ces vins proscrivent produits et engrais chimiques. Ils privilégient une fermentation douce, favorable au développement des arômes. «Promenade des Arts» est précieux. Seules 250 bouteilles sortiront des caves chaque année.

Comme Mouton Rothschild

La bouteille est ornée d’une étiquette tout aussi précieuse. Elle reproduit un tableau du peintre aiglon Édouard Morerod né dans la cité viticole en 1879, et mort à Lausanne en 1919. S’y dresse le Chamossaire, vu de Leysin; une œuvre peinte en 1915 et qui appartient à la Commune. Cette étiquette est la première d’une série où chacun des prochains millésimes de «Promenade des Arts» sera illustré d’un tableau tiré de la collection communale.

Le millésime 2020 est mis en vente 20 francs la bouteille de 70 cl à l’Hôtel de Ville et sur le site internet de la Commune (www.aigle.ch/vins) ainsi qu’à la boutique du Château d’Aigle et à l’Office du tourisme. Il complète la gamme des vins de la Commune déjà disponible: chasselas Réserve de la Commune AOC Chablais Aigle grand cru, chasselas Clos Maijoz premier grand cru et assemblage de rouges Nobles cépages.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.