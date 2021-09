Arts et culture en mouvement – La Ville d’Aigle met ses œuvres en valeur Valoriser les collections communales et soutenir toute forme d’expression font partie des buts de la Fondation d’Aigle pour l’art et la culture. Christophe Boillat

«La leçon de taille», une des œuvres majeures du grand peintre aiglon Frédéric Rouge. Commune d’Aigle

En retard dans le domaine culturel, la Ville d’Aigle – 10’000 habitants – met les bouchées doubles pour le combler depuis quelques années. Création de l’espace muséal Graffenried dans l’ancienne Maison de Ville classée, acquisitions de sculptures d’artistes suisses, soutien à l’extension du cinéma, projet de salle événementielle de grande envergure aux Glariers, réfection envisagée des anciens abattoirs en pôle culturel en sont les axes.

Les autorités ont décidé d’aller plus loin en proposant au Conseil communal d’adopter le projet de la Fondation d’Aigle pour l’art et la culture. À l’instar de celles de Vevey ou de Nyon. Plusieurs buts ont été définis dans la future fondation aiglonne. Par exemple, l’encouragement à la création dans tous les domaines culturels et artistiques, aussi le soutien et la promotion de différents événements en ville mais encore dans le district par extension: dans la droite ligne de ce que la région connaît aujourd’hui avec les expositions temporaires et en plein air, Spirale et Ailyos.