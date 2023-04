Vie communautaire – La Ville de Gland animera le quartier de La Combaz La Commune ouvrira un bistrot et mettra une salle de 100 places à disposition des habitants. Pendant deux ans, une personne sera chargée de créer du lien. Yves Merz

Le bâtiment acquis par la Ville de Gland à la rue de la Combe abritera un café-restaurant et un point de vente de produits du terroir au rez, ainsi qu’une salle communautaire de 100 places à l’étage. CHRISTIAN BRUN

«Découvrez le nouveau centre de vie de Gland». C’est en ces termes que le site internet leslisières.ch fait la promotion des logements et arcades commerciales à louer à la rue de la Combe. À ce jour, une grosse partie des 223 appartements et plus de 50% des 3000 m² de surfaces d’activités ont trouvé preneur. Mais le quartier encore sans vie paraît bien triste. Est-ce que La Combaz va ressembler à un bout de cité-dortoir et ne pas tenir ses promesses? La Municipalité, qui s’engage à animer les lieux, assure que non.