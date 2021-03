Aide aux artistes visuels – La Ville de Lausanne affiche fièrement ses plasticiens Après Genève et Sion, le chef-lieu vaudois subventionne 45 projets d’affiches à découvrir dans l’espace public. Interview de Michael Kinzer, chef du Service de la culture. Boris Senff

Michael Kinzer, chef du Service de la culture de la Ville de Lausanne, n’oublie pas les préoccupations des artistes visuels. ODILE MEYLAN

Dans la grande famille artistique, les artistes visuels ne sont pas toujours les plus visibles quand les conditions se dégradent. Dans un contexte où de nombreuses expositions ont été annulées ou amputées, la Ville de Lausanne a décidé d’emboîter le pas de Genève et Sion et d’ouvrir son espace public à la création contemporaine en confiant, sous l’intitulé «I LOVE #ArtisteDici», 45 projets d’affiches à des artistes, chaque projet étant financé à hauteur de 1500 francs.

«Ce projet a rencontré le succès dans les deux autres villes, remarque Michael Kinzer, chef du Service de la culture, et nous l’avons jugé complémentaire à d’autres mesures d’aide directe prises récemment, comme les acquisitions exceptionnelles de la collection de la ville à hauteur de 130’000 francs et des aides au loyer pour les ateliers lausannois, que nous reconduisons en ce moment et qui ont l’avantage de ne comporter aucun critère subjectif dans les conditions d’attribution.»

Soutien global

Ces aides de crise s’inscrivent dans une prise de conscience plus globale des besoins de la scène artistique lausannoise qui s’est déjà traduite par un soutien accru aux espaces d’art et aux ateliers. «Dans la perspective de renforcer notre soutien à une scène émergente fragile, nous avons conventionné neuf espaces d’art et nous avons aussi posé sur la table la question des honoraires d’artistes à l’occasion d’expositions ou de publications, car il y a toujours une tension entre un travail orienté vers la vente, dont la finalité est la galerie, et les activités de recherches où une rémunération est plus difficile.»

Le projet «I LOVE #ArtisteDici» a de plus le mérite d’attirer l’attention d’un public qui ne passe pas forcément le seuil d’une galerie ou d’un musée, en installant une exposition à ciel ouvert. «Cela participe d’un effort de démocratisation, de valorisation du travail qui est effectué par des artistes d’ici. Il n’y a pas que la question de l’argent, mais aussi une réflexion à mener sur les débouchés d’une activité, comme c’est aussi le cas avec les scolaires pour ce qui est des arts vivants.» Les œuvres réalisées in situ seront à découvrir dans les rues de Lausanne du 26 mars au 7 avril.