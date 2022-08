Lausanne a une dette de 2 milliards CHF, soit 14’000 CHF par habitant. Si on tient compte des engagements «hors bilan», on arrive à environ 4 milliards, soit 28’000 CHF par habitant.

Fin mai 2022, on apprenait dans la presse que la ville de Kriens risquait la faillite à cause de sa dette importante de 200 millions CHF, soit 7000 fr. par habitant. Pour essayer de sauver la situation, Kriens a fortement augmenté les prix de ses prestations, telles les garderies, grevant de façon importante le budget des habitants. Face à cette situation, de nombreux habitants pensent à quitter la ville lucernoise… ce qui causerait des pertes fiscales importantes et aggraverait encore sa situation!

«Lausanne a le plus haut taux de chômage et d’aide sociale des villes suisses.»

Lausanne ayant, selon les chiffres que l’on prend, entre 2 à 4 fois plus de dette par habitant que Kriens, on peut légitimement se poser la question si Lausanne risque aussi la faillite!

D’autres éléments que la dette confirment la situation très fragile de Lausanne. L’Office fédéral de la statistique (OFS) a publié en 2021 le rapport «City Statistics 2021» qui compare la situation de grandes villes suisses. Ce rapport indique que Lausanne a le plus haut taux de chômage et d’aide sociale des villes suisses. À titre d’exemple, Lausanne a deux fois plus de chômeurs et de personnes à l’aide sociale que Zurich. En sus, l’OFS nous apprend que de façon générale, la qualité de vie y est plus basse que dans les villes alémaniques.

Côté fiscalité, les indicateurs sont également préoccupants. Lausanne est en effet la grande ville suisse où la pression fiscale est la plus importante. Et la Municipalité actuelle ne se prive pas de l’augmenter encore. Récemment, les taxes sur l’électricité sont passées à 5 ct./kWh, ce qui est 5 fois supérieur à la moyenne suisse.

Côté emploi, Lausanne ne brille pas non plus, avec le plus bas taux d’emploi par habitant des grandes villes suisses. Et la Municipalité aggrave la situation par les tracasseries qu’elle impose aux commerçants avec sa politique chicanière de mobilité. On peut aussi noter que, malgré la présence de l’EPFL, Lausanne a été incapable de développer son tissu d’emplois technologiques. Par exemple, on peut se demander pourquoi Google a créé 4000 emplois à Zurich et… aucun à Lausanne.

Risque d’exode

Tous ces indicateurs montrent que la dette de Lausanne n’est que le résultat d’un état général fâcheux. Certains diront que, même si le patient «Lausanne» est chroniquement malade, il ne risque rien malgré son état valétudinaire.

Las! à force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Si, comme à Kriens, les personnes à forte contribution fiscale commençaient à quitter Lausanne, cela suffirait à déstabiliser significativement ses finances. En combinant cet exode avec une remontée des taux d’intérêt sur la dette, le cocktail résultant serait explosif et mènerait à une situation de faillite. Gouverner, c’est prévoir… souhaitons que la Municipalité de Lausanne ait un plan pour éviter le scénario de la faillite!

Fabrice Moscheni Afficher plus Conseiller communal UDC, Lausanne, député

