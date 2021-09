Militantisme féministe – La Ville d’Yverdon fait recours contre le rejet de sa plainte La deuxième ville du Canton relance l’affaire des clitoris tagués sur les murs lors de la Journée des droits des femmes. Elle ne comprend pas pourquoi sa plainte a été jugée irrecevable. Erwan Le Bec

Le tag à la rue du Collège 7 à Yverdon. CHRISTIAN BRUN

La Ville d’Yverdon fait appel de la décision du Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, qui avait légèrement condamné les deux militantes féministes ayant tagué plusieurs édifices avec des clitoris et des messages violets, en mars 2020. Une condamnation qui s’était fait amputer de deux plaintes, celles de Manor et de la Ville d’Yverdon justement. La défense de l’accusée la plus en vue, l’élue communale verte Ella-Mona Chevalley, ayant réussi à faire conclure à leur irrecevabilité par la Cour.

«La loi est claire, précise Me Radivoje Stamenkovic, une Municipalité peut très bien déléguer un fonctionnaire et l’autoriser à porter plainte en son nom, mais à ce moment-là la procuration doit être signée, par exemple par le syndic et le secrétaire communal, et fournie au dossier, ce qui n’était pas le cas.»

Le fonctionnaire en question n’était autre que le commandant de la police du Nord vaudois, qui est par ailleurs chef du Service de la sécurité publique. «Il a qualité pour porter plainte au nom de la Ville et le fait régulièrement, récemment encore pour des déprédations sur un giratoire. De nombreuses communes procèdent de la même manière et on ne nous a jamais demandé de procuration», s’étonne le municipal Christian Weiler. Il poursuit. «Nous ne portons pas de jugement sur les messages féministes ou sur le verdict. En revanche il est important de comprendre pourquoi cette plainte a été rejetée, c’est un précédent important.»

Le recours de la Ville pourrait, le cas échéant, reposer la question de qui peut, ou non, porter plainte au nom d’une commune. La jurisprudence sur laquelle s’appuyait l’avocat de l’élue yverdonnoise était déjà vaudoise. Elle portait sur les plaintes, irrecevables, déposées par trois communes suite à des effractions dans des déchetteries en 2016.

Erwan Le Bec est journaliste au quotidien 24heures pour la rubrique Vaud & Régions. Il couvre plus particulièrement le Nord vaudois. @ErwanLeBec

