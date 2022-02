Crise au LS – La Ville et le Canton veulent rencontrer les dirigeants Au lendemain de la défaite du club lausannois face à Yverdon, des élus s’inquiètent et veulent faire le point sur la situation de l’équipe phare de la capitale vaudoise, propriété d’Ineos. Dominique Botti

C’était le match à ne pas perdre pour le Lausanne-Sport (LS), d’un point de vue sportif et aussi réputationnel. Campagne des cantonales oblige, tout le gotha politique et sportif vaudois était mardi soir dans le stade municipal d’Yverdon. Parmi tous ces candidats au Conseil d’État et au Grand Conseil, ces élus locaux et ces entraîneurs prestigieux, il y avait dans le public la municipale des Sports de la Ville de Lausanne, Émilie Moeschler, qui a vu d’un œil triste la énième défaite de l’équipe phare de la capitale, en perte totale d’identité locale.

Cette entrevue sera l’occasion de rappeler les «excellentes relations» entre les deux parties et d’évoquer les dossiers communs, comme celui du stade de la Tuilière. Mais pas seulement. «Je souhaiterais discuter, lors de cette séance et de manière transparente, de la situation sportive, mais aussi de son impact sur les supporters, la formation des jeunes du LS et les partenaires du club», ajoute Émilie Moeschler, qui demande à toutes et tous de «rester mobilisés» derrière l’équipe.

