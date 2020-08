Incivilités – La Ville ne veut pas lâcher les bords du Rhône Le nettoyage est renforcé et un bilan sera fait pour préparer l’année suivante. Une association se mobilise pour sauver le site. Christian Bernet



Les bords du Rhône, sous Cayla, se transforment en zones de grillades délocalisées. Pierre Albouy

La chaleur et de nouvelles habitudes poussent les citadins dans les confins de la ville, là où une nature résiduelle tente tant bien que mal de résister. C’est le cas sur la rive droite du Rhône, entre le pont ferroviaire de la Jonction et le pont Butin. Dimanche, au lendemain du 1er Août, ce cordon boisé faisait peine à voir, une scène qui se répète depuis le début de l’été. Campeurs sauvages et grilleurs de tout poil produisent une énorme quantité de déchets, trop souvent laissés sur place dans des sacs-poubelles qui finissent par s’éventrer.