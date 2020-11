Circulation à Ouchy – La Ville rétropédale sur les pistes cyclables Lausanne accepte de remettre quelques places de parc dans le quartier et de supprimer la voie descendante pour les deux-roues sur l’avenue. Laurent Antonoff

Les commerçants d’Ouchy se sont mobilisés pour obtenir des concessions de la part de la Ville. Nathalie Porchet (SDIO), Christophe Andreae, Loris Courvoisier, Christophe Porchet, Sarah Perrin. Odile Meylan

La détermination des riverains et des commerçants d’Ouchy a été payante. Alors qu’en juillet dernier, ils découvraient au petit matin les nouveaux aménagements routiers dans leur quartier, impliquant la création de deux pistes cyclables et la suppression de 25 places de parc, ils ont retroussé leur manche et soumis des contre-propositions à la Ville. Qui n’est pas restée sourde. «Nous avons lancé une série de mesures de réaménagement en matière de mobilité en changeant de paradigme: nous les testons et nous les adaptons après avoir consulté. Pour Ouchy, c’est exactement ce qui s’est passé», explique la municipale Florence Germond.