Commune de Montreux – La Ville table sur un déficit de plus de six millions en 2022 Elle a annoncé ce vendredi s’efforcer de maintenir ses charges proches des chiffres de 2019. Ses dépenses croissent d’environ 300’000 francs.

La Municipalité de Montreux (VD) table sur un déficit de plus de six millions de francs sur un budget global d’environ 153 millions en 2022.

«L’équilibre est délicat à trouver (…) Le budget 2022 reste mesuré malgré les indicateurs d’une reprise économique annoncée par les experts, qui devrait permettre d’envisager l’avenir de manière relativement optimiste», écrit la Municipalité. Négative en 2021, la marge d’autofinancement a, en revanche, augmenté pour passer à quelque 1,9 million de francs (-121’000 en 2021).

De grands défis à venir

Outre les effets de la pandémie, la Ville note une augmentation des frais de transport publics ainsi qu’une légère augmentation des charges relatives au personnel et aux biens, services et marchandises. La contribution aux charges des collectivités publiques reste, elle, relativement stable.

Prudente et attentif aux besoins de la population, la Municipalité se dit parallèlement tournée vers les grands défis qui l’attendent: les constructions de bâtiments et de structures scolaires, la rénovation du 2m2c , locomotive de l’économie touristique et événementielle, les investissements dans le domaine du développement durable et l’aménagement des espaces publics notamment.

