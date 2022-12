Animation urbaine – La Ville veut ouvrir deux bistrots à la place du Château La Municipalité de Nyon prévoit d’aménager un restaurant à la place du poste de police et un café-bar à la Bretèche, près de l’entrée du château. Yves Merz

Le rez-de-chaussée de l’actuel poste de Police Nyon Région, à droite de l’image, sera transformé en café-restaurant par la Ville de Nyon, qui veut renforcer l’attractivité de la place du Château. VQH/ODILE MEYLAN

La place du Château à Nyon est une attraction touristique et un espace qui accueille quelques manifestations publiques durant l’année. Trois établissements y proposent mets et boissons. On s’y rend volontiers mais ce n’est pas «the place to be» dont rêve la Municipalité. Le déménagement prévu au printemps prochain du poste de Police Nyon Région au nord de la ville va toutefois lui donner l’occasion de dynamiser son animation puisqu’elle projette d’y aménager deux nouveaux bistrots.