Perspectives économiques – «La vision à long terme plus importante que jamais», selon EconomieSuisse Lors de sa conférence de presse annuelle, l’organisation helvétique a listé les défis auxquels le pays est confronté et a appelé à trouver des solutions.

Christoph Maeder, président EconomieSuisse, lors de la conférence de presse annuelle d’EconomieSuisse et Monika Ruehl, présidente de la direction des affaires de l’organisation le 2 février 2023 à Berne. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Face aux multiples crises et à la concurrence acharnée, le politique doit faire preuve d’une vision stratégique à long terme et proposer des solutions, estime EconomieSuisse. Les défis actuels nécessitent une collaboration constructive, même en année électorale.

«La guerre ravage toujours l’Ukraine, la pandémie de Covid-19 impacte l’État et l’économie, l’économie mondiale ralentit, des chaînes d’approvisionnement internationales sont interrompues, la population vieillit et l’économie est aux prises avec un grave manque de main-d’œuvre et une possible pénurie d’énergie», a listé jeudi EconomieSuisse à l’occasion de sa conférence de presse annuelle.

Dans un tel contexte, même en année électorale, «les partis doivent collaborer pour rechercher des solutions pour le bien de notre place économique, des emplois et de la population», au lieu de «s’entêter à travailler en boucle sur des problématiques».

La Confédération doit remettre la gestion de crise au goût du jour, et les entreprises doivent elles aussi agir à long terme et de manière stratégique.

ATS

