Bibi chez MBS – La visite «secrète» de Netanyahou en Arabie saoudite Le premier ministre israélien a rencontré le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane. Un pas de plus vers le rapprochement entre Tel-Aviv et Riyad et un avertissement à l’Iran. Alice Froussard, Jérusalem

Selon des médias israéliens, Benyamin Netanyahou aurait participé dimanche à des discussions à Neom, en Arabie saoudite, avec Mike Pompeo et le prince hériter MBS. AFP

L’information a fuité lundi dans les médias israéliens. Une bombe diplomatique. Dimanche soir, vers 19 h 30, un jet privé serait parti de Tel-Aviv, aurait survolé Eilat, à l’extrême pointe sud d’Israël, puis Charm el-Cheikh en Égypte, avant de marquer un net virage pour se poser à Neom, une ville futuriste au bord de la mer Rouge… en Arabie saoudite. Un vol inhabituel repéré sur des applications de trafic aérien. À son bord, le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou qui, deux heures durant, se serait entretenu avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane (MBS) et le secrétaire d’État américain Mike Pompeo; le tout en compagnie du directeur du Mossad, Yossi Cohen – priorité au renseignement oblige.

Il s’agirait de la première visite d’un chef de gouvernement israélien en Arabie saoudite, pays où les Israéliens ne sont pas censés mettre les pieds. Une rencontre secrète… mais peu discrète. Côté saoudien, on dément formellement, même si les contacts entre l’Arabie saoudite et l’État hébreu depuis les années 90 et leur proximité stratégique grandissante durant la dernière décennie ne sont un secret pour personne.

L’Iran, ennemi commun

En début d’après-midi, le prince Fayçal ben Farhan, ministre saoudien des affaires étrangères, s’est empressé de tweeter qu’«aucune réunion de ce type n’avait eu lieu, que les seuls responsables présents lors de la visite de Mike Pompeo étaient américains et saoudiens». Il a aussitôt été contredit par deux officiels saoudiens cités dans le «Wall Street Journal».

Car chacun des participants souhaite faire passer un message. Cette rencontre annonce-t-elle une accélération du mouvement de normalisation israélo-saoudienne, histoire de permettre à Donald Trump de finir son mandat «en apothéose» et de s’affirmer en «marchand de la paix»? Il est encore trop tôt pour le dire.

Elle vise en tout cas à isoler l’Iran, ennemi commun et menace centrale de la région selon Israël, les pays du Golfe et les États-Unis. Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo, au milieu de sa tournée d’adieu au Proche-Orient, a vanté une fois de plus la stratégie de l’administration Trump: «Contrer l’influence nocive de l’Iran dans la région.» Or selon plusieurs analystes, Riyad et Tel-Aviv redoutent le scénario d’un accord sur le nucléaire iranien, qui pourrait être ressuscité par l’administration Biden.

Mike Pompeo et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane à Riyad, le 22 novembre 2020. KEYSTONE

L’Arabie saoudite et Israël n’ont toutefois pas encore normalisé leurs relations. Riyad prendra certainement plus de temps que ses voisins du Golfe pour franchir ce pas, tant que le roi Salmane sera en vie. Le souverain serait en effet plus attaché à la question palestinienne que le prince héritier. Cet été déjà, l’Arabie saoudite avait précisé qu’elle ne suivrait pas l’exemple des Émirats et de Bahreïn, qui ont rompu le «consensus arabe» conditionnant toute normalisation avec Israël à un règlement du conflit israélo-palestinien. Dogme réaffirmé ce samedi par le ministre saoudien des Affaires étrangères.

«Normaliser sous l’égide de Joe Biden rehausserait leur image, faisant des Saoudiens des acteurs raisonnables dans la région.» Yoel Guzansky, analyste à l’Institut national des études stratégiques de Tel-Aviv

Mais en levant un tabou, cette rencontre accoutume la population saoudienne à un changement. «Il faut garder en tête que les Saoudiens sont préoccupés par leur image au Congrès américain. Les démocrates risquent d’être plus durs avec eux en raison du bilan en matière de droits humains, notamment après l’affaire Khashoggi. Riyad attend peut-être l’arrivée de Joe Biden pour commencer le processus de rapprochement: les critiques à l’égard de l’Arabie saoudite sont là, normaliser sous l’égide du président nouvellement élu rehausserait leur image, faisant des Saoudiens des acteurs raisonnables dans la région», précise Yoel Guzansky, analyste à l’Institut national des études stratégiques de Tel-Aviv.

Une chose est sûre: l’accord de normalisation – s’il intervient – ne se fera pas sans contrepartie. Il faudra quelque chose d’important en échange. A minima, des avancées sur la question palestinienne ou encore des équipements militaires de pointe, comme les «F35 pour la paix», avions de combat que les Américains ont vendu aux Émiratis après l’accord de normalisation avec Israël.