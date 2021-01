Immunité – La vitamine D réduit les formes graves du Covid Une étude genevoise constate une plus forte mortalité chez les personnes carencées en vitamine D. Marianne Grosjean

La vitamine D aide à éviter les formes graves du Covid-19, selon plusieurs études. Laurent Guiraud

La vitamine D, que le corps métabolise au contact des rayons du soleil, aide à éviter les formes graves du coronavirus. C’est en tout cas que constatent plusieurs études françaises, qui recommandent l’absorption de cette vitamine de façon préventive par toute la population. À Genève, une étude sur la mortalité réalisée à l’hôpital des Trois-Chênes sur 160 patients touchés par le coronavirus arrive à des résultats semblables. Andrea Trombetti, rhumatologue aux Hôpitaux universitaires de Genève et coauteur de cette étude, explique: «On peut conclure qu’une carence en vitamine D peut effectivement favoriser des formes graves du Covid. On a également constaté dans notre étude une surmortalité chez les personnes carencées, particulièrement chez les hommes.»

Puisque «quelque 40%» de la population générale est carencée en vitamine D en hiver – le soleil est trop faible pour qu’une petite exposition du visage les jours de beau temps suffise à métaboliser la vitamine D – il recommande aux personnes à risque de prendre de la vitamine D. «Éviter toute carence en période de pandémie semble relever du bon sens, soutient-il. Cette vitamine agit sur le système immunitaire, et limite le risque d’infection au niveau ORL. Pour les personnes à risques, une supplémentation de 600 à 800 unités par jour est une bonne idée.»

Les pharmacies genevoises ont, quant à elles, vu la demande augmenter. «Il y a au moins deux fois plus de personnes qui nous demandent de la vitamine D cet hiver, comparé à l’année dernière, indique la pharmacienne Cécilia Folch, de la Pharmacie principale des Eaux-Vives. Principalement des jeunes adultes, qui ont lu quelque part que la prise de cette vitamine pouvait aider à combattre le coronavirus.» Même son de cloche à la pharmacie des Eaux-Vives du boulevard George-Favon: «Nous conseillons cette vitamine pour toutes les pathologies hivernales depuis longtemps, notamment pour parer les inflammations. Depuis octobre, on constate une forte hausse de la demande», indique une employée. À la Pharmacie populaire des Pâquis, une aide-pharmacienne constate également la récente popularité de la vitamine D, en raison du Covid: «Nous orientons plus volontiers les personnes vers un complément contenant un mélange de vitamines, s’ils veulent renforcer leur immunité pour l’hiver.»

La vitamine D3 renforce notamment l’immunité, la fonction musculaire et facilite l’absorption du calcaire. Attention toutefois à ne pas dépasser la dose recommandée, ce qui peut entraîner des troubles physiques et mentaux conséquents.