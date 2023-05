Entre traditions et réforme – La viticulture biologique déchire Bourg-en-Lavaux La Municipalité n’entend pas renoncer à la culture conventionnelle dans les vignes communales. Mais les conseillers refusent son préavis. Claude Beda

Épesses est une des appellations du domaine viticole de Bourg-en-Lavaux. Christian Brun

La viticulture bio déchire Bourg-en-Lavaux. À un postulat d’Anne Baehler Bech (Les Verts et Ouverts) et consorts, qui demandait que la commune s’oriente «vers des vignes communales biologiques, saines et exemplaires», la Municipalité a répondu par un préavis qu’elle n’entendait pas renoncer à la culture conventionnelle sur le domaine viticole communal qui s’étend sur plus de 12,5 hectares. Le Conseil communal a balayé le document par 28 voix contre, 19 voix pour et 7 abstentions. Des élus ont jugé le document municipal «bâclé», «peu étayé» voire «erroné». L’affaire n’est pas terminée.