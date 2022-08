Début septembre, Mobility présentera la conversion de 600 véhicules en fournisseurs d’électricité, en présence de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga. Une technologie qui s’appuie sur des bornes spéciales, bidirectionnelles, capables de charger la voiture, mais aussi de la décharger.

Abo Approvisionnement énergétique Quand ma voiture sera une petite centrale électrique mobile La démonstration tombe à pic, alors que planent les menaces de petits black-out dès cet hiver. Mais suppléer aux carences des infrastructures publiques durant quelques heures, pour utile que ce soit, relève presque de l’anecdote.

«Chacune de nos voitures pourrait d’ici à quelques années faire office de petit distributeur d’électricité.»

Car le potentiel de notre parc automobile électrique est énorme, et chacune de nos voitures pourrait d’ici à quelques années faire office de petit distributeur. Des centaines de milliers de minicentrales mobiles, plus peut-être, devenant des actrices à part entière du tissu énergétique. Pour peu que le prix des bornes baisse et que les constructeurs de voitures européens accélèrent la production de voitures compatibles.

À condition aussi que ce courant soit vert. C’est-à-dire produit autant que possible par des installations solaires privées. C’est dire si le parcours du combattant des citoyens suisses est encore long. Ici, point de «droit à la recharge» comme en Allemagne, pour accélérer la mise en place de bornes privées. Une réelle impulsion politique faciliterait grandement la tâche des locataires.

Il y a un an, le président américain, Joe Biden, posait lui aussi un geste symbolique en déboulant à bord d’un pick-up électrique Ford F-150. Un geste qui s’accompagnera bientôt d’aides concrètes, pour tirer l’électricité stockée par ledit pick-up. Les États-Unis ont un coup d’avance en matière de ruptures d’approvisionnement et agissent en conséquence. Faut-il souhaiter que la Suisse subisse quelques sévères coupures pour accélérer le tempo?

Ivan radja est journaliste à la rubrique économique depuis 2009. Il suit notamment l'actualité horlogère et le développement des nouvelles technologies vertes. Auparavant, il a travaillé pour Dimanche.ch, L'Express et L'Impartial. Plus d'infos @Radjignac

