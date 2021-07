Course-poursuite sur l’A1 – La voiture des fuyards a été retrouvée en feu La police avait tenté de contrôler un véhicule suspect dimanche à Neuchâtel. Les occupants avaient refusé de se plier aux demandes et ont déguerpi à toute vitesse. Ils ont pu être sauvés des flammes. Comm/nfo

La voiture était dépourvue de plaque d’immatriculation. Les policiers l’ont repérée dans le quartier de la Maladière à Neuchâtel. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Une voiture retournée et en proie aux flammes, voilà l’issue de la course-poursuite entamée par cinq personnes de 19 à 21 ans qui tentaient d’échapper à la police en BMW, nous communiquent les autorités vaudoises ce lundi.

Roulant sans plaque d’immatriculation, le conducteur avait été interpellé au giratoire de l’avenue des Figuiers (NE) ce dimanche à 18h. Ce dernier a refusé de s’arrêter et a continué sa route en empruntant l’autoroute chaussée Alpes. S’en est suivi une course-poursuite à haute vitesse entre les forces de l’ordre et les occupants du véhicule jusqu’à la voie de sortie Crissier.

Les policiers ont ensuite retrouvé la voiture hors de la chaussée, sur le dos et en feu. Ils sont rapidement allés porter secours aux occupants bloqués. Légèrement blessés, ces derniers ont ensuite été pris en charge par les ambulanciers.

Les quatre passagers sont de nationalité suisse, portugaise et française. Le conducteur, un ressortissant suisse de 21 ans et domicilié dans le Nord vaudois a été conduit au centre de la Gendarmerie de La Blécherette pour la suite des opérations. La Procureure de service a ouvert une enquête et a confié les investigations aux spécialistes de l’Unité de circulation de la Gendarmerie.

Cette intervention a nécessité l’engagement de plusieurs patrouilles mixtes Regio (Gendarmerie – Pol Ouest) et de la Gendarmerie vaudoise ainsi que les pompiers et ambulances du SPSL Lausanne.

