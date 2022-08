Essor de l’électromobilité – La voiture électrique en route vers la démocratisation Opter pour un véhicule électrique ne va pas de soi si on n’a pas la possibilité de le recharger à son domicile. Le problème est connu et les pouvoirs publics commencent à bouger. Vincent Maendly

Les locataires et propriétaires d’appartement sans possibilité de charger leur véhicule chez eux se tournent vers les bornes de recharges publiques. Chantal Dervey

«J’ai revendu ma Tesla au bout de six mois. Je n’avais pas la possibilité de la charger chez moi et, dans l’intervalle, les prix dans les stations de recharge Tesla ont augmenté. C’était peu intéressant financièrement et ça devenait trop compliqué.»