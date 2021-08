Parc automobile – La voiture électrique ne séduit qu’un quart des Suisses Près de 75% des Suisses ne sont pas tentés par l’achat d’une voiture électrique. L’impact des batteries sur l’environnement nourrit leur scepticisme. Lucie Monnat

Le manque de stations de recharge refroidit les Suisses. Bonus.ch

En plein débat sur le réchauffement climatique, la voiture à essence reste indétrônable. Selon un sondage réalisé par le comparateur en ligne bonus.ch, seuls 3,2% des Suisses possèdent une voiture électrique. Cela rejoint les chiffres de l’Office fédéral de la statistique (OFS): environ 43’400 voitures purement électriques étaient immatriculées en 2020, soit 0,9% des voitures de tourisme.

Bien que la voiture électrique gagne chaque année du terrain dans le parc automobile, il semblerait que son expansion ait, pour l’heure, des limites restreintes. Selon bonus.ch, seuls 24,2% des sondés envisagent d’en acquérir une. Autrement dit, 72,6% des Suisses préfèrent rester à l’essence.

L’impact environnemental des batteries est le principal argument évoqué contre l’achat d’un tel modèle. Viennent ensuite le prix d’achat, le manque de bornes de recharge ou encore l’autonomie limitée. Les propriétaires de voiture électrique confirment en effet que le prix d’achat et le manque de bornes de recharge sont les principales contraintes de ces voitures. Ils sont néanmoins près d’un tiers à ne mentionner aucun élément négatif.

Les Romands en tête

Ainsi, l’essence (42,3% des sondés) reste encore le carburant préféré en Suisse, devant l’hybride (16,2%), le diesel (15,7%) ou l’hydrogène (12,5%). L’électricité récolte seulement 9% des suffrages.

Les Romands représentent la part du panel possédant le plus de voitures électriques (3,5%), alors que les Suisses alémaniques se montrent les plus méfiants. La Suisse italienne affiche en revanche l’intérêt le plus marqué, avec 35,5% d’intention d’achat.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.